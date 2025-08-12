Каждый третий южноуралец не пользуется программами лояльности в магазинах

Лишб 32% россиян выбирают магазин из-за действующей в нем бонусной системы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , почти 74% россиян участвуют в программах лояльности магазинов – от накопительных баллов и скидок до кэшбэка. Но только 32% опрошенных регулярно ориентируются на наличие бонусной системы при выборе магазина. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

При этом большинство россиян (72%) участвуют хотя бы в одной программе лояльности для клиентов магазинов и торговых сетей – от накопительных баллов до бонусных привилегий и кэшбэка. В то же время каждый третий опрошенный (28%) такими акциями не пользуется.

Больше всего программы лояльности интересуют покупателей 35-44 лет (77%) и 45-54 лет (75%).

Женатые и замужние россияне чаще подключаются к программам (76%) по сравнению с теми, кто не состоит в браке (67%). Наличие детей также влияет: в семьях с одним, двумя и тремя детьми уровень участия стабильно превышает 75%.

Не используют программы лояльности преимущественно молодежь до 24 лет (44%), люди с низким уровнем дохода (33%) и те, кто не состоит в браке (33%).

Основной мотивацией для подключения к программам лояльности является экономия. Две трети россиян участвуют в них ради кэшбэка (63%) и накопления бонусов (63%). Еще 59% привлекают скидки на товары – эти три причины формируют «ядро» потребительского интереса.

«Широко распространена и нематериальная выгода. Почти треть респондентов (29%) ценят персональные предложения и акции, которые подстраивают под интересы клиента. Более четверти (26%) подключаются ради подарков за покупки. Удобство тоже имеет значение: 24% отметили, что участвуют в программах лояльности, потому что пользоваться картой или приложением просто и удобно», – рассказали исследователи.

Участие в розыгрышах мотивирует каждого пятого (22%), а для 8% россиян бонусные программы – просто привычка. Лишь 6% участников опроса сказали, что подключились к ним по совету знакомого.

При этом почти каждый второй россиянин (43%) отметил, что старается делать покупки в магазинах, где есть бонусные программы для клиентов. Но только если предложения по программе действительно выгодны.

Еще 23% россиян заявили, что регулярно выбирают магазины, где есть программа лояльности. Особенно активны в этом плане россияне 25-34 лет: 45% из них всегда учитывают бонусные условия при выборе.

В то же время для 6% жителей России наличие программы лояльности вообще не имеет значения – они выбирают магазины по другим критериям. Особенно россияне старше 55 лет (27%) и люди с низким уровнем дохода (20%).

«Потребительское поведение россиян становится все более рациональным и осознанным. При этом мы наблюдаем смещение фокуса от моментальных скидок к устойчивым схемам накопления и возврата, – комментирует генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. – Программы лояльности уже не воспринимаются как маркетинговый «бонус». Для многих это привычный инструмент экономии. Велика значимость нематериальных стимулов – удобства, персонализации, позитивного клиентского опыта. Это говорит о том, что потребители сегодня ценят не только выгоду, но и внимание бренда к их индивидуальным потребностям».

Тем не менее, часть аудитории – особенно молодежь и люди с низким доходом – остаются вне этих программ. Это может быть связано с недоверием, цифровыми барьерами или недостаточной информированностью, отмечают исследователи.

Челябинск, Виктор Елисеев

