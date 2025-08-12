Житель Челябинской области получил шесть лет колонии за призывы к терроризму

Южноуральцу, призывавшему к организации террористических актов в России, вынесли приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал жителя Челябинской области виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Мужчина был сторонником запрещенной террористической организации и активным участником оппозиционных интернет-сообществ. В своих комментариях в сети «Интернет» он призывал к совершению терактов в отношении представителей органов государственной власти.

Суд приговорил южноуральца к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишил его права администрирования сайтов на 3 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

