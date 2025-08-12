Цены на Южном Урале растут быстрее, чем в среднем по России

В Челябинской области в июне ощутимо подорожали молоко, хлеб и кондитерская продукция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, цены в региона в июне 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,26% к маю.

Годовая инфляция снизилась и составила 9,97%. Это выше, чем в целом по стране (9,40%).

Заметнее всего в июне и в целом за год подорожали услуги. Продовольствие за месяц выросло в цене незначительно, однако накопленным итогом за год рост цен на него был существенным. Непродовольственные товары в июне дешевели третий месяц подряд, за год цены на них выросли умеренно.

С исключением сезонности цены в июне выросли несколько сильнее, чем в мае. В основном это вызвано переносом возросших затрат перевозчиков в цены услуг пассажирского транспорта в условиях повышенного потребительского спроса.

Сильнее всего подорожали масло и жиры (+21,9% за год), молоко и молочная продукция (+20,6%), чай, кофе, какао (+17,7%), алкогольные напитки (+17,3%), хлеб и хлебобулочные изделия (+17,2%), сыр (+14,5%), кондитерские изделия – на 14,2%. При этом пик роста на кондитерку пришелся именно на июнь: из-за неурожая в основных странах-поставщиках выросла средняя цена какао-бобов на бирже. Это привело к увеличению себестоимости производства шоколада. В результате подорожали шоколад и глазированные шоколадом конфеты.

Вместе с тем цены на яйца существенно снизились в месячном (-8,91%) и в годовом (-22,94%) выражении. Их производство увеличилось как в стране, так и в регионе, то

привело к расширению предложения на местном рынке. К тому же в области продолжают действовать соглашения регионального Минсельхоза с местными птицефабриками о добровольном ограничении роста отпускных цен на куриные яйца.

Снизились цены на электротовары, телерадиотовары, средства связи и компьютеры. Так, в июне подешевели роботы-пылесосы, микроволновые печи, стиральные машины, телевизоры, смартфоны, моноблоки и ноутбуки. В основном это связано с укреплением рубля, а также постепенным уменьшением спроса на технику и электронику из-за охлаждения потребительского кредитования.

Накопленным итогом за год цены на электротовары снизились на 2,18%, на телерадиотовары – на 6,95%, на средства связи – на 6,77%, на персональные компьютеры – на 4,90%.

В то же время на некоторые непродовольственные товары цены повысились. Наиболее заметно – на моющие и чистящие средства, медицинские товары. Во многом это вызвано переносом в цены возросших издержек производителей, поставщиков и ретейлеров на сырье, материалы, транспортировку, оплату труда. За 12 месяцев моющие и чистящие средства подорожали на 3,45%, медицинские товары – на 13,03%.

Заметно выросли в цене услуги пассажирского транспорта. Перевозчики в условиях повышенного потребительского спроса переносили в стоимость услуг возросшие затраты на топливо, обслуживание и ремонт транспорта. Накопленным итогом за 12 месяцев услуги пассажирского транспорта подорожали на 28,65%.

Увеличились в цене образовательные услуги. Выросли издержки учебных центров, обучающих иностранным языкам, на аренду помещений, учебные материалы, оплату труда. При этом спрос южноуральцев на услуги таких центров оставался высоким. Все это привело к повышению стоимости занятий на курсах иностранных языков. В целом услуги в системе образования за 12 месяцев подорожали на 15,95%.

Зато туристические поездки за границу в июне подешевели. В частности, из-за укрепления рубля снизились цены на отдых в Турции и Египте. За 12 месяцев услуги зарубежного туризма уменьшились в цене на 2,21%.

Цены на телекоммуникационные услуги почти не изменились (снизились на 0,02%).

В июне несколько уменьшилась абонентская плата за сотовую связь. В условиях высокой конкуренции для удержания абонентов и привлечения новых клиентов мобильные операторы смягчали ценовую политику. При этом в течение года телекоммуникационные услуги несколько раз дорожали, поэтому в целом за год они выросли в цене на 8,19%.

«В июне цены в Челябинской области выросли немного сильнее, чем по России в целом. Это обусловлено тем, что в условиях повышенного спроса в регионе более заметно, чем в целом по стране, подорожали услуги, прежде всего − услуги пассажирского транспорта и услуги в системе образования. Вместе с тем в июне в регионе чуть более заметно, чем в целом по стране, подешевели непродовольственные товары, а именно бытовая техника и электроника», – отмечают в Центробанке.

Цены на продовольствие в июне выросли в Челябинской области (+0,10%) почти так же, как по России в целом (+0,11%).

Годовая инфляция в регионе в июне снизилась, но осталась несколько выше, чем в

целом по стране. За 12 месяцев в Челябинской области сильнее, чем в целом по России, подорожали продовольственные товары и услуги, при этом непродовольственные товары выросли в цене немного слабее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube