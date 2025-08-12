Южноуральцы возвращаются к наличке

В России вырос спрос на наличные деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в июле текущего года в банковской сфере зафиксирован отток 200 миллиардов рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики», опубликованном вчера, 11 августа, Центральным банком России.

«Средний профицит ликвидности в июле в среднем составил 1,2 триллиона рублей, – констатируют авторы документа. – Рост наличных денег в обращении привел к оттоку 0,2 триллиона рублей. Этот спрос немного выше значений прошлых лет. Отклонение может быть связано в том числе со стремлением населения и бизнеса сформировать запас наличных денег для расчетов на фоне новостей о нововведениях в законодательстве, касающихся мониторинга платежей, а также о временном отключении Интернета в отдельных регионах».

При этом бюджетные операции привели к небольшому притоку ликвидности в банки. Порядка 0,3 триллиона рублей поступило в банки за счет размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках инвестирования средств в разрешенные финансовые активы в рублях.

Ожидается, что потребность рыночных участников в ликвидности продолжит увеличиваться по мере перехода к дефициту (регулятор прогнозирует формирование структурного дефицита ликвидности банковского сектора в среднем за декабрьский период на уровне 1,1-1,9 триллиона рублей).

Рост потребности в ликвидности будет сопровождаться ростом спроса на денежном рынке, из‑за чего ставки денежного рынка могут формироваться немного выше ключевой ставки.

Челябинск, Виктор Елисеев

