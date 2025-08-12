Глава СКР взял на контроль расследование дела о нападении на подростка, заступившегося за аутиста в Челябинске

Председатель СКР потребовал доложить о расследовании обстоятельств причинения подростками телесных повреждений школьнику в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День» , инцидент произошел 9 августа на площади Революции.

Группа подростков издевалась над молодым человеком с аутистическим расстройством. За него вступился его друг, и те набросились на него. Парень попытался скрыться в подземном переходе. Там его настигли и стали избивать ногами, а затем, по словам матери пострадавшего, ударили по голове каким-то металлическим предметом.

Позднее полиция задержала двоих 17-летних уроженцев Челябинска. Региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube