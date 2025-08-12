Глава СКР взял на контроль расследование дела о нападении на подростка, заступившегося за аутиста в Челябинске

Председатель СКР потребовал доложить о расследовании обстоятельств причинения подростками телесных повреждений школьнику в Челябинске.
Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 9 августа на площади Революции.
Группа подростков издевалась над молодым человеком с аутистическим расстройством. За него вступился его друг, и те набросились на него. Парень попытался скрыться в подземном переходе. Там его настигли и стали избивать ногами, а затем, по словам матери пострадавшего, ударили по голове каким-то металлическим предметом.
Позднее полиция задержала двоих 17-летних уроженцев Челябинска. Региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»