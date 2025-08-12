Число рейсов из Челябинска в Турцию увеличится

Самолеты еще одной авиакомпании будут выполнять рейсы из Челябинска в Анталью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта «Челябинск», авиакомпания «Corendon Airlines» возобновляет полеты в Турцию по четвергам. Полетная программа заявлена по 13 ноября.

Также отправиться в Анталью из столицы Южного Урала можно рейсами авиаперевозчиков:

«Azur Air» – по средам и воскресеньям;

«Уральские авиалинии» – по понедельникам, средам и субботам;

«Southwind airlines» – по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпании обслуживают маршрут в рамках чартерных перевозок. Билеты на рейсы продаются в составе туристических путевок.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube