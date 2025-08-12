Еще на одном участке в центре Челябинска ограничили движение

Движение в центре Челябинска временно ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничение связано с проведением работ на инженерных коммуникациях.
«С сегодняшнего дня и до окончания ремонта частично ограничено движение транспорта в районе дома №83 по улице Карла Маркса», – уточнили представители городских властей.
Проезд затруднен по крайней правой полосе проезжей части дорог:
по улице Советская в сторону улицы Карла Маркса;
по улице Карла Маркса в сторону улицы Пушкина.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свои маршруты заранее.
Челябинск, Виктор Елисеев
