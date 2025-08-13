13 августа ожидаются следующие события – Челябинск

13.08.2025, среда

09:00 Челябинск – Занятие по «умному» фитнесу (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

10:00 Челябинск – Открытие областной универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «Агро-2025» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

11:00 Челябинск – Концерт Александры Павловой (Кошка Сашка) (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

11:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОК»: книжная зарядка и мастер-класс «Веселые улитки» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Таргет – точка входа» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Игровая программа «Литературный Ералаш» в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

12:30 Челябинск – Интерактивная познавательная игра об истории Челябинска, Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:45 Челябинск – Открытая тренировка баскетбольного клуба «ЧБК» (Шорт-трек, ул. Коммуны 96)

13:00 Челябинск – Мастер-класс по пошиву одежды (сквер у Челябинского театра современного танца, ул. Новороссийская, 63)

14:00 Челябинск – Встреча «Сказки Ш. Перро» в лагере летнего чтения «Читун» для детей 7-11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Волшебные коты» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа «Мы Курчатовцы» с участием молодых самодеятельных артистов Курчатовского района (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

17:30 Челябинск – Показ «Незримого кино» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

19:00 Челябинск – Показ научного кино (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

