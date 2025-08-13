За год объем счетов в банках Южного Урала вырос больше чем на 20%

Жители Челябинской области хранят в банках 874 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка России по Челябинской области, по состоянию на 1 июля текущего года южноуральцы держали на вкладах и счетах в банках (кроме счетов эскроу) более 874 миллиарда рублей. За год объем средств вырос на 21%.

Вложения в иностранной валюте за год снизились на 11%. Их доля в общем объеме сбережений составила менее 3%.

«Вслед за снижением ключевой ставки Банка России в июне и июле кредитные организации несколько уменьшили процентные ставки по вкладам. Однако предлагаемая клиентам доходность оставалась высокой, сбережения по-прежнему привлекательны. Многие южноуральцы в этих условиях предпочитали не тратить, а размещать свободные деньги на накопительных счетах и депозитах», – комментирует заместитель управляющего отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, в начале июля этого года составляла 17,9% годовых, год назад – 16,6% годовых.

Челябинск, Виктор Елисеев

