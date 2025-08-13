В челябинском парке ребенок получил травму, упав с качелей. Прокуратура начала проверку

В Челябинске выясняют подробности ЧП с качелями, из-за которого ребенок разбил голову.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской обла, надзорное ведомство Советского района Челябинска организовало проверку информации о травмировании ребенка на качелях.

О произошедшем мать мальчика рассказала в социальных сетях. По ее словам, вечером 24 июля она с ребенком гуляли в городском саду имени Пушкина. Когда мальчик качался на качелях за детским городком «Лукоморье», она оборвалась, и ребенок упал, получив поверхностную травму головы. В больнице ему наложили железные скобы на голову. Врач поставил диагноз: смещение височно нижнечелюстного сустава после падения.

В настоящее время производится осмотр игрового оборудования, будет дана оценка техническому состоянию, соответствию требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, качеству оказываемых услуг.

«По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на привлечение должностных лиц к установленной законом ответственности и восстановление прав ребенка, в том числе в судебном порядке», – уточнили в надзорном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube