Председатель правления банка «Снежинский» пытался выйти из-под ареста

Председателю правления банка «Снежинский» Федору Богданчикову отказали в освобождении из СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской обла, сегодня, 13 августа, областной суд рассмотрел жалобу стороны защиты на постановление Центрального районного суда Челябинска об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Богданчикова задержали 21 июля текущего года. По версии следствия, с сентября 2021 года в течение трех лет банкир, возглавлявший коммерческую организацию, получил от предпринимателя 19 миллионов рублей за обеспечение сотрудничества по ранее заключенному агентскому договору, обеспечение процессов оперативного рассмотрения и одобрения заявок на выдачу ипотечных кредитов с реализацией мер государственной поддержки.

22 июля суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита выступила с апелляцией, настаивая на избрании более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Челябинск, Виктор Елисеев

