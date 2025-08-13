Джаред Лето, Стинг и Backstreet Boys: ради чьего концерта челябинцы готовы лететь куда угодно

Связисты узнали, куда летят южноуральцы за концертами.

Южноуральцы все чаще хотят совместить путешествие с посещением концертов мировых звезд. В 2025 году жители Челябинской области активнее всего искали билеты на выступления Джареда Лето, OneRepublic, Стинга, а в июле к этому списку прибавилась группа Backstreet Boys. Попасть на их шоу стремились в Казахстан, Турцию, Грузию и ОАЭ – страны с безвизовым въездом или упрощенным получением визы. Именно эти направления стали хитами продаж в дни концертов. Такие данные получили аналитики «МегаФона» и сервиса «Купибилет» в совместном исследовании.

Заходить на сайты любимых артистов челябинцы стали заранее: уже в марте посещаемость ресурсов выросла на 39% по сравнению с февралем. Главными триггерами стали анонсы концертов Джареда Лето в Казахстане и OneRepublic в Турции – именно их жители региона искали чаще всего. А в середине июля, после нашумевшего технологичного шоу Backstreet Boys в Лас-Вегасе, южноуральцы стали в 5,3 раза активнее присматриваться к турне этой группы.

Стоимость самых дорогих авиабилетов, купленных пользователем ресурса «Купибилет» на период выступления мировых артистов, превысила 140 тысяч рублей. Они были оформлены на даты выступления Стинга в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным мобильного оператора, среди любителей совместить отдых и живое прослушивание любимых композиций большинство женщин – они составляют 51% от общего числа интересующихся такими мероприятиями. На мужчин в Челябинской области приходится 49% данных.

Интенсивнее всех совместить отдых с посещением мирового шоу мечтают жители региона в возрасте 35-44 лет, на них приходится 35% пользователей ресурсов. На втором месте расположились любители музыки 25-34 лет с долей 29%, за ними идут абоненты 45-54 лет (21%). Молодые люди и уральцы более старшего поколения составляют меньший процент такой аудитории – 13% и 2% соответственно.

Хотя жители Южного Урала активно изучают информацию и ценники на шоу-программы, желающих окончательно оформить тур и отправиться в музыкальное путешествие остается не так много. По данным сервиса «Купибилет», спрос на международные перелеты в период проведения крупных концертов, как правило, возрастает на 10-15% по сравнению с обычными днями. В этом году жители различных регионов страны предпочитали приобретать билеты на даты выступлений Эда Ширана, Джареда Лето, Дженнифер Лопес и группы OneRepublic.

