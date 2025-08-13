«Возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопления»: на Южный Урал обрушатся ливни и град

В Челябинской области продлили действие штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 13 августа, ночью и днем 14 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, 14 августа местами крупный, при грозах локальное усиление ветра до 18 метров в секунду.

В ближайшие трое суток (13-15 августа) в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, предупреждают представители экстренных ведомств. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

При перепадах напряжения рекомендуется немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия хозяев при внезапном включении электричества не произошел пожар.

В случае происшествий рекомендуется звонить по телефонам «101» или «112».

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

