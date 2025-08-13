Челябинцу, ранившему ножом 14-летнего подростка, вступившегося за мать, огласили приговор

В Челябинске вынесли приговор мужчине, покушавшемуся на убийство сожительницы и ее сына.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 43-летнего челябинца виновным в покушении на убийство двух лиц.

Напомним, резонансная история произошла 11 января текущего года в квартире одного из домов по улице Марченко в Тракторозаводском районе Челябинска. Между сожителями вспыхнула ссора, во время которой нетрезвый мужчина повалил 42-летнюю женщину на диван и начал душить.

На выручку челябинке бросился ее 14-летний сын. Парень схватил лежавший поблизости нож и ударил обидчика матери в поясницу. Разъяренный южноуралец отнял нож и подростка и ударил им не менее 7 раз в грудь и живот школьника, а его матери нанес удар в грудь.

Суд приговорил южноуральца к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу законного представителя подростка с виновного взыскан ущерб в 800 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

