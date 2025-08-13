В Челябинске запустили работы по продлению троллейбусной сети до улицы Салавата Юлаева

На северо-западе Челябинска началась установка столбов для продления троллейбусной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , опоры для проводов появились на улице Чичерина установили столбы. Об этом сообщили жители Курчатовского района Челябинска.

Представители проекта «Челябинский троллейбус» подтвердили, что работы по продлению троллейбусных маршрутов (сейчас этот вид электротранспорта на северо-западе ходит только до улицы Молдавской) начаты. Изменения в маршруты начнут вносить уже осенью.

По словам челябинцев, столбы смонтированы от пересечения улицы Чичерина и Комсомольского проспекта до улицы Салавата Юлаева. На перекрестке Рязанской и Шершневской размещена тяговая подстанция и сделано разворотное кольцо.

«Завершение устройства контактной сети запланировано на сентябрь, – цитирует 74.ру представителей проекта Челябинский троллейбус». – После этого будет открыто движение троллейбусов по новому участку».

Для начала планируется продлить схему движения троллейбуса №12 до Рязанской. На следующем этапе организаторы намерены перезапустить маршрут №17, отмененный в прошлом году. Однако его пока не согласовали в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Окончательное решение о его возобновлении будет принято после завершения всех строительных и подготовительных работ.

