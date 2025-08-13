Челябинцы требуют защитить частные дома от изътия под комплексное развитие территории

Жители частного сектора в Челябинске начали сбор подписей под обращением к областным властям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в составлении коллективного обращения в законодательное собрание области, к губернатору и в региональную прокуратуру намерены принять участие жители четырех поселков областного центра: Колхозного (Калининский район), Урицкого, Некрасова (оба – Советский район) и Первого Планового (Ленинский район).

Челябинцы настаивают на корректировке закона Челябинской области «О комплексном развитии территории в Челябинской области». В действующей редакции документ допускает изъятие в целях комплексного развития территории частных домов, если они не признаны аварийными, но в них отсутствуют одна или несколько централизованных систем инженерно-технического обеспечения, в том числе – система водоотведения».

Это ставит владельцев частных домов в неравные условия. Например, в ряде челябинских поселков изначально не предусматривалось централизованное водоотведение. На заре ИЖС муниципальные власти самоустранились от решения этой проблемы, и южноуральцы решали ее самостоятельно. Теперь же это может поставить их домовладения под угрозу уничтожения.

«В городской черте многоквартирные дома подключены к центральным коммуникациям, поэтому их не могут изъять по этому критерию, – напоминают авторы обращения. – Владельцы же индивидуальных домов и домов блокированной застройки, даже имея полноценные альтернативные системы (септики, локальные очистные сооружения, скважины, системы отопления), оказываются под угрозой изъятия участков из-за формального отсутствия центрального водоотведения. Это прямая дискриминация жителей частного сектора, лишающая их гарантий защиты частной собственности».

Между тем, среди хозяев частных домов немалое количество участников, ветеранов войны, в том числе участников СВО, членов их семей, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для всех них вопрос сохранения жилых домов в собственности имеет первостепенное значение, подчеркивается в документе.

Челябинцы предлагают исключить из подпункта «б» пункта 3 статьи 5 областного закона слово «централизованных».

Жители Колхозного уже подписали обращение в ходе общего собрания. В ближайшее время аналогичные собрания должны пройти в остальных трех поселках.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube