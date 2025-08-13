На Копейском шоссе в Челябинске установили два новых комплекса фиксации нарушений ПДД

В Ленинском районе Челябинска ввели в эксплуатацию два новых комплекса фиксации нарушений ПДД.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, комплексы установлены в целях фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств.
В 2024 году было оборудовано 8 участков улично-дорожной сети в Центральном и Ленинском районах Челябинска. По результатам проведения приемо-сдаточных испытаний в августе текущего года введены в эксплуатацию два комплекса, расположенных на Копейском шоссе у домов №63 и №84. Функционал комплексов предусматривает фиксацию нарушений скорости движения и нарушения требований движения по полосе для маршрутных транспортных средств.
Работать видеокамеры начнут с 14 августа.
Управление Госавтоинспекции предупреждает водителей, что за движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановку на ней в нарушение Правил дорожного движения предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
