На «Камерату» в Челябинск приедет звезда советского и российского кино Ольга Кабо

На челябинскую «Камерату» приедет известная актриса, каскадер и певица Ольга Кабо.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского Камерного театра, международный фестиваль-конкурс драматических театров «Камерата» пройдет с 3 по 8 октября. Форум станет 17 по счету и представит на суд зрителей 11 спектаклей.

Девиз фестиваля в этот раз: «Игра и реальность». За неделю зрители смогут увидеть работы театральных коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Ханты-Мансийска, Кургана, Казахстана и Абхазии.

В афише постановки по произведениям Пушкина, Чехова, Некрасова, Тургенева, Арбузова, современных авторов. В основном это премьеры последних двух-трех лет. Два спектакля из списка челябинцы увидят одними из первых: экспериментальную постановку «Хорошо жить», созданную в жанре балагана в Курганском театре драмы по мотивам поэмы Николая Некрасова, и спектакль «Мой бедный Марат» – классику советской драматургии, которую привезет Русский драматический театр из Уфы.

В числе режиссеров-участников конкурсной программы уже известные челябинским зрителям по постановкам в Камерном театре. Тимур Кулов (работавший над «Мелким бесом» с челябинскими артистами) снова привезет инсценировку по классической прозе – «Станционный смотритель» Пушкина. Искандер Сакаев ( поставивший в прошлом сезоне «Гадюку») представит спектакль «Счастье мое» по пьесе Червинского. Откроет фестиваль спектакль «Родительский день» в постановке Дмитрия Огородникова, который сейчас работает в Камерном над спектаклем «Блуда и МУДО».

Гвоздем фестиваля должен стать театр имени Моссовета со спектаклем «Монолог на двоих», в котором главную роль исполняет заслуженная артистка России Ольга Кабо. В послужном списке актрисы более 70 киноролей, в том числе экранизация пьесы Аристофана «Комедия о Лисистрате». Фильм был снят в 1989 году, став одной из первых советских эротических кинокартин. А снявшаяся обнаженной 21-летняя актриса обрела слову «секс-символа».

Фестивальные показы пройдут на нескольких площадках: непосредственно в Камерном театре, а также на сценах Молодежного и театра драмы имени Наума Орлова.

Оценивать театральные работы будет группа экспертов, которую возглавит театровед и театральный критик из Москвы Екатерина Морозова. Им предстоит выбрать лучших в восьми номинациях и определить, кто же получит гран-при «Камераты».

Челябинск, Виктор Елисеев

