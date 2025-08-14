14 августа ожидаются следующие события – Челябинск

14.08.2025, четверг

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

10:00 Челябинск – Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-2025» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

11:00 Челябинск – Проект «Читательский дневник на 5!»: читаем произведения С. Михалкова (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Громкие чтения «Животные-герои» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

11:00 – 16:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека в библиотеке» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:00 Челябинск – Акция «Сказочный пикник»: чтение сказок, мастер-класс «Веселые карандаши» – любимые герои (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Тематическая программа «Первый спас – медовый» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

15:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

16:00 Челябинск – Открытие выставки, посвященная 35-летию образования налоговых органов (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

16:00 Челябинск – День «Чудо-своими-руками» (цветок-брошь в технике валяние из шерсти) (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Тайны челябинского морца» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

16:00 Челябинск – Уличная акция «Мое безопасное лето!» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)

17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Программа для детей «Сказочный вечер у Лукоморья» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, детский городок у «Лукоморья»)

18:00 Челябинск – Встреча участников клуба английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

19:00 Челябинск – Видеоконцерт симфонической музыки «Культура в парке» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

