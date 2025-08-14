В Челябинской области главбух торгово-промышленного комплекса выписала себе лишние 5 миллионов зарплаты

В Сатке полицейские задержали главного бухгалтера, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Саткинского района обратилась представитель торгово-промышленного комплекса, рассказав о выявленной в ходе внутренней проверки крупной недостаче средств.

В ходе следствия задержали 45-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, женщина, занимавшая с февраля 2022 по апрель 2025 года должность руководителя и главного бухгалтера организации, начисляла себе дополнительную заработную плату. За три с небольшим годом она «переплатила» себе, в общей сложности, около 5 миллионов рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

