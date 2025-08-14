«Горному ущелью» – семьдесят

Детский образовательно-оздоровительный центр «Горное ущелье» отметил 70-летие.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 13 августа в честь юбилея было организовано масштабное мероприятие с насыщенной праздничной программой. Поздравить сотрудников ДООЦ «Горное ущелье» прибыли представители ПАО «ММК» и администрации города, а также ветераны центра.

1 июля 1955 года по постановлению завкома металлургического комбината на территории Республики Башкортостан открыл свою первую смену комсомольский оздоровительный лагерь для молодежи. На месте нынешних 9 усовершенствованных корпусов были обычные палатки. В 1957 году лагерь стал пионерским и получил свое название – «Горное ущелье».

За прошедшие годы был пройден путь от маленького палаточного лагеря до крупного современного центра детского отдыха. На сегодняшний день «Горное ущелье» находится в составе частного учреждения дополнительного образования ММК (ЧУ ДО ПАО «ММК») и является одним из лучших центров отдыха и образования детей Российской Федерации. Ежегодно на территории лагеря отдыхает больше четырех тысяч детей из разных уголков страны. В 2024 году ДООЦ «Горное ущелье» вошел в число 15 победителей Всероссийского конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления.

На протяжении 70 лет ДООЦ «Горное ущелье» неустанно совершенствовал свою инфраструктуру. На территории лагеря установлены специальные площадки для полезного отдыха, в их числе фотостудия, студии изобразительного и музыкального творчества, трехуровневый веревочный городок «Адреналин», скалодром, конно-спортивная база «Стригунок», стадион с искусственным покрытием, бассейн под открытым небом, интерактивный центр «Техногу.ру» и многое другое.

Кроме того, сегодня в «Горном ущелье» успешно реализуются образовательные и досуговые программы, например, программы развития проектной деятельности «Project.mgn 2.0», поддержки детской активности «ЯМогу».

В последние 3 года лагерь принимает все больше заявок для участия в программе «Стажеры», направленной на подготовку юных вожатых от 14 до 17 лет. В этом году их количество достигло рекордных показателей – было подано 348 заявок, 130 человек завершили обучение и работают в лагерях ПАО «ММК» в качестве волонтеров. Педагогический состав лагеря пополняют российские студенческие отряды Челябинской и Оренбургской областей, республик Башкортостан и Карелия.

Гостей мероприятия встретили символы «Горного ущелья» – бурундук и солнце. Сотрудники лагеря провели интерактивную экскурсию по территории, продемонстрировали фотогалерею, запечатлевшую всех выдающихся деятелей детского центра, и в завершение показали театрализованное представление «Виват, Горное ущелье» на стадионе. В честь юбилея ПАО «ММК» подарило лагерю новый автомобиль «GAZelle», а профсоюзный комитет предприятия выделил финансовые средства на приобретение звуковой аппаратуры.

«Хотелось бы поблагодарить руководство ПАО «ММК», которое всегда с пониманием и заботой относится к проблемам лагеря. Благодаря этому сегодня мы обладаем развитой инфраструктурой. Все это было бы невозможно, если бы не энтузиазм и неравнодушие всего нашего коллектива, который всецело отдает себя ради развития нашего лагеря», – отметил директор детского оздоровительно-образовательного комплекса Олег Закиров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube