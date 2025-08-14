В реке Миасс челябинцы заметили масляные пятна. Прокуратура начала проверку

В Челябинске выясняют причины загрязнения водной глади реки Миасс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , разноцветные пятна на поверхности водоема горожане заметили в среду, 13 августа, в районе Ленинградского моста.

Судя по фотографиям и видео, опубликованным в социальных сетях, в реку Миасс могли попасть горюче-смазочные материалы.

Челябинская природоохранная прокуратура начала проверку информации «об изменении цвета воды на реке Миасс в районе Ленинградского моста», сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

