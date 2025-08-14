В Челябинске начнут забирать самокаты, припаркованные вне стоянок

Власти Челябинска определили места для стоянок электросамокатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, городской комитет дорожного хозяйства определил 1500 мест парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сейчас операторы наносят специальную разметку для их обозначения и планируют закончить работу в срок при благоприятных погодных условиях.

«С 1 сентября пользователи должны будут начинать и завершать поездку только на этих точках. В других местах оставлять самокаты запретят: их начнут вывозить на спецстоянку. Такой регламент уже разработан. В ближайшее время выберут подрядчика, ответственного за эвакуацию СИМов», – заявили чиновники.

Кроме того, проработана инициатива о введении штрафов для операторов, размещающих свои самокаты вне согласованных зон. Эта мера может заработать уже в следующем году.

На территории города введены запреты и ограничения для движения арендных самокатов. Они уже нанесены на интерактивную карту. Операторы отчитались, что внедрили территориальные ограничения в свои приложения.

Также проведены испытания новой системы мониторинга за передвижением самокатов. Эта программа, использующая в том числе камеры видеонаблюдения, позволяет не только отслеживать маршруты и парковку, но и фиксировать нарушения правил дорожного движения с определением оператора, которому принадлежит конкретный самокат.

