На Южном Урале начался второй пик активности клещей

Южноуральцев предупредили о повторной активизации влещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в августе-сентябре начинается второй пик активности клещей, который совпадает с пиком грибного сезона.

Жителям региона напомнили о мерах профилактики клещевых инфекций. При посещении природных очагов необходимо для защиты от клещей использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело (на светлой и однотонной одежде легче заметить клеща), а также применять акарицидно-репеллентные средства. При выезде на природу необходимо проводить само- и взаимоосмотры, а также осмотры домашних животных на наличие клещей.

В случае присасывания клеща нужно обязательно обращаться в медицинскую организацию для оказания экстренной помощи, в том числе решения вопроса о необходимости проведения иммуноглобулинопрофилактики и антибиотикопрофилактики с учетом исследований клеща. Для исследования клеща его желательно поместить в контейнер для анализов с ватным диском, смоченным водой и как можно быстрее доставить в лабораторию.

Исследования клещей на наличие возбудителей клещевых инфекций организованы в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области», ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль», ООО «Инвитро», ООО Прогрессивные медицинские технологии». По результатам исследований клещей, доставленных населением в текущем году, инфицированность членистоногих вирусом клещевого энцефалита составила – 0,9%, возбудителями клещевого боррелиоза – 27,4%, моноцитарного эрлихиоза – 3,2%, гранулоцитарного анаплазмоза – 1,6%.

В Челябинской области продолжаются мероприятия по предупреждению клещевых инфекций.

Челябинск, Виктор Елисеев

