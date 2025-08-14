В Сатке вынесли приговор автоледи, сбившей спьяну двух дорожных рабочих

В Челябинской области огласили приговор виновнице «пьяного» ДТП, в котором один дорожный рабочий погиб, второй – покалечился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Саткинский городской суд признал 50-летнюю женщину виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека.

Авария произошла в ночь с 25 на 26 августа 2023 года в районе Сатки. Нетрезвая автомобилистка, управлявшая автомобилем «Киа Рио», приближаясь к Т-образному перекрестку, не снизила скорость и сбила двух рабочих, выполнявших дорожные работы в сопровождении автопоезда с включенными габаритным огнями.

Один из мужчин скончался, второму причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил лихачку к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишив ее права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

