Южноуральцы смогут узнать новости, не тратя трафик

Телеком-оператор обнулит трафик на сайты новостей.
С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия – США.
В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:
РИА Новости (ria.ru);
ТАСС (tass.ru);
Интерфакс (interfax.ru);
РБК (rbc.ru);
Коммерсантъ (kommersant.ru);
Ведомости (vedomosti.ru);
Известия (iz.ru);
Газета.Ru (gazeta.ru);
Лента.ру (lenta.ru);
НТВ (ntv.ru);
Первый канал (1tv.ru);
ВГТРК (vgtrk.ru);
RT (rt.com);
Ura.ru (ura.news).
Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории России с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.
«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», – подчеркнул коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Саммит Россия – США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
