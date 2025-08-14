Южноуральцы смогут узнать новости, не тратя трафик

Телеком-оператор обнулит трафик на сайты новостей.

С 15 по 17 августа МегаФон обнуляет мобильный интернет на ведущие российские новостные ресурсы. Таким образом пользователи смогут в режиме реального времени и без ограничений следить за всеми важными событиями в период саммита Россия – США.

В список сайтов, к которым предоставляется бесплатный доступ, вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Это позволит абонентам как читать новости, так и просматривать видео- и текстовые трансляции. Полный перечень включает в себя 14 ресурсов:

РИА Новости (ria.ru);

ТАСС (tass.ru);

Интерфакс (interfax.ru);

РБК (rbc.ru);

Коммерсантъ (kommersant.ru);

Ведомости (vedomosti.ru);

Известия (iz.ru);

Газета.Ru (gazeta.ru);

Лента.ру (lenta.ru);

НТВ (ntv.ru);

Первый канал (1tv.ru);

ВГТРК (vgtrk.ru);

RT (rt.com);

Ura.ru (ura.news).

Трафик на перечисленных сайтах будет обнуляться автоматически у всех клиентов «МегаФона» на территории России с положительным балансом счета, дополнительное подключение услуги не требуется. Переходы по внешним ссылкам, включая социальные сети и видеохостинги, будут тарифицироваться по условиям действующего тарифного плана.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», – подчеркнул коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Саммит Россия – США пройдет 15 августа в штате Аляска. Это будет первая очная встреча президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа с 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube