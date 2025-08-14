Мэрии Челябинска отказали в иске к дорожному подрядчику на 60 миллионов рублей

Челябинские чиновники не смогли убедить суд в плохой уборке снега одной из дорожных компаний.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области, 60, 1 миллиона рублей комитет дорожного хозяйства Челябинска требовал взыскать с московской компании «Ойкумена».

Представители городских властей настаивали, что одна из крупнейших подрядных организаций, обслуживающая дорожное хозяйства города, нарушила условия контракта по содержанию улично-дорожной сети Тракторозаводского района областного центра: зимой дороги убирались недостаточно качественно, на что дорожникам указывали не раз.

Подрядчики с этой позицией городских властей не согласились и выдвинули встречный иск: о взыскании с мэрии 3,5 миллионов рулей и признании незаконными начисленных администрацией штрафов по требованиям.

Сегодня, 14 августа, суд огласил резолютивную часть решения. Комитету дорожного хозяйства в удовлетворении исковых отказали. Иск дорожников удовлетворили частично: начисленные мэрией штрафы на 56,5 миллиона рублей признали незаконными и взыскали с городских властей в пользу «Ойкумены» 3,5 миллиона рублей.

Также администрацию обязали возместить подрядчику судебные расходы (46,5 тысяч рублей, уплаченных в качестве государственной пошлины).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube