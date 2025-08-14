Каждый второй нарушитель-мотоциклист на Южном Урале не имеет водительских прав

50 мотоциклистов за сутки поймали в Челябинской области на нарушениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за минувшие сутки в ходе операции «Мотоциклист» автоинспекторы выявили 50 нарушений правил дорожного движения.

Среди них – 23 случая управления мотоциклами без прав, 4 факта управления транспортом в состоянии опьянения и 3 случая управления незарегистрированной мототехникой.

Полицейские также остановили два мотоцикла с незаконными изменениями в конструкции. Их владельцы привлечены к административной ответственности, а вопрос о лишении регистрации транспортных средств находится на рассмотрении.

В рамках рейда на спецстоянки помещено 14 единиц мототехники.

Особое внимание уделяется несовершеннолетним нарушителям. Так, в Уйском районе остановили мотоцикл «Урал», которым управлял 15-летний подросток. Водительсмких прав у него, разумеется, не было. Информацию об этом передали в подразделение по делам несовершеннолетних, а на родителей составлен протокол по факту неисполнения родительских обязанностей. Кроме того, им придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения.

