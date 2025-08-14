В Челябинске временно перенесли остановку «Автобусный парк»

Челябинцев предупредили о переносе остановки «Автобусный парк».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Служба организации движения», изменения связаны связи с проведением ремонтных работ на территории автобусного парка предприятия.

«Временно переносится остановка «Автобусный парк». Посадка на автобусы маршрутов №18, №34 и №64 осуществляется по нечетной стороне улицы Молодогвардейцев», – уточнили представители перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

