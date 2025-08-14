Росприроднадзор: площадь нефтяного пятна на реке Миасс в Челябинске – 12 тысяч квадратных метров

Росприроднадзор начал проверку после появления масляного пятна на реке Миасс в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День» , громадное цветное пятно на реке Миасс в центре Челябинска горожане заметили вчера, 13 августа.

«В Челябинске на реке Миасс у Ленинградского моста обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор начал проверку», – сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

По словам чиновницы, сотрудники службы уже выехали на место и отобрали пробы воды для лабораторных исследований.

По результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством, заверили в Росприроднадзоре.

