Росприроднадзор: площадь нефтяного пятна на реке Миасс в Челябинске – 12 тысяч квадратных метров

Росприроднадзор начал проверку после появления масляного пятна на реке Миасс в Челябинске.
Как уже сообщал «Новый День», громадное цветное пятно на реке Миасс в центре Челябинска горожане заметили вчера, 13 августа.
«В Челябинске на реке Миасс у Ленинградского моста обнаружено нефтяное пятно площадью более 12 тысяч квадратных метров. Росприроднадзор начал проверку», – сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
По словам чиновницы, сотрудники службы уже выехали на место и отобрали пробы воды для лабораторных исследований.
По результатам анализов будут приняты меры в соответствии с законодательством, заверили в Росприроднадзоре.
Челябинск, Виктор Елисеев
