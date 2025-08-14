Южноуралец, изрезавший лицо подруге, предстанет перед судом

В Челябинской области будут судить ревнивца, обезобразившего подругу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Озерск утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драма развернулась 1 мая текущего года. По версии следствия, южноуралец пришел в квартиру своей подруги, где между ними вспыхнула ссора. Приревновавший женщину неоднократно судимый приятель схватился за нож и нанес ей не менее 9 ударов. В том числе изрезал озерчанке лицо. По мнению врачей, исправить полученные повреждения невозможно.

Обвиняемый вину признал.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

