15 августа ожидаются следующие события – Челябинск

15.08.2025, пятница

10:00 Челябинск – Областная универсальная агропромышленная выставка-ярмарка «Агро-2025» (ледовая арена «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Встреча для получения бесплатной юридической помощи (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

10:00 – 17:00 Челябинск – Литературное знакомство «Известный неизвестный Радий Погодин» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)

11:00 Челябинск – Литературные прятки «В доме Почитайки» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

12:00 Челябинск – Благотворительная акция «Международный день бездомных животных» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, литературный сквер)

12:00 Челябинск – День «Смешариков» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Встреча со старшим сержантом 810 гвардейской бригады морской пехоты, заместителем командира взвода, участником СВО Алексеем Рожковым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Встреча с юристом по общеправовым вопросам (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

14:00 Челябинск – Экологическая акция «Протяни руку братьям нашим меньшим» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

15:00 Челябинск – «Клуб Четырех коней»: игра в шахматы и шашки (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Коллаж» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

18:00 Челябинск – Мастер-класс по хендлингу «Мой домашний питомец» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

19:00 Челябинск – Кино под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

