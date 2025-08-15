В Челябинске начали работы по нейтрализации нефтяного пятна на реке Миасс

На реке Миасс в центре Челябинска начали работы по очищению воды от нефтепродуктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, на ранее загрязненном участке реки Миасс в районе Ленинградского моста неподалеку от Заячьего острова силами областной поисково-спасательной службы утром пятницы, 15 августа, начато использование специального сорбента, который должен полностью нейтрализовать нефтяные пленки.

«Выход нефтепродуктов из реки Игуменка и попадание их в реку Миасс полностью прекращено. Площадь загрязнения, составлявшая еще вчера 1,2 гектара, существенно сократилась», – заверяют чиновники.

Напомним, масляное пятно было обнаружено на реке Миасс вечером 13 августа. По этому факту начали проверку Росприроднадзор и Челябинская природоохранная прокуратура.

Возможное место сброса нефтепродуктов в ливневую канализацию находится в районе от дома №5а по улице Труда до дома №4 по улице Свободы вдоль русла реки Игуменка, предполагают в минэкологии. Специалисты министерства совместно с Челябинской природоохранной прокуратурой и МКУ «Эвис» продолжают поиск конкретного источника.

Ситуация с загрязнением реки Миасс в районе Ленинградского моста находится на постоянном контроле министерства экологии Челябинской области. В течение ближайших дней загрязнение реки Миасс будет устранено полностью, уверили представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

