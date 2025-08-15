Все избирательные участки Южного Урала возьмут под наблюдение, но допустят к нему избранных

Простых южноуральцев не допустят до прямой трансляции с избирательных участков в Единый день голосования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, вчера, 14 августа, определен перечень избирательных участков, на которых будет осуществляться видеонаблюдение и видеорегистрация на выборах 12-14 сентября текущего года.

312 избирательных участков Южного Урала оснастят камерами видеонаблюдения. Трансляция с камер будет осуществляться на специальной платформе, доступ к которой дадут ограниченному кругу лиц, определенному ЦИК России.

В помещениях 1912 участковых избирательных комиссий будут установлены системы видеофиксации. Это устройство предназначено для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

В поле зрения видеокамер и средств видеофиксации попадут: места выдачи избирательных бюллетеней, места погашения неиспользованных избирательных бюллетеней и подсчета голосов избирателей, ящики для голосования, КОИБы, сейфы, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или в КОИБ.

Челябинск, Виктор Елисеев

