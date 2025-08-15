Фонтан сточных вод хлынул в Шершни. Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку после коммунального ЧП на пляже у единственного источника питьевой воды Челябинской агломерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Челябинская природоохранная прокуратура проводит проверку информации об изливе сточных вод в городское водохранилище.

Ранее жители Челябинска рассказали о фонтане коричневого цвета, начавшем бить прямо на пляже у Шершней. По словам горожан, вода направлялась прямиком в водохранилище.

Челябинская природоохранная прокуратура начала проверку информации о возможном загрязнении Шершневского водохранилища. К месту ЧП выехали сотрудники надзорного ведомства вместе со специалистами Росприроднадзора.

«По результатам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

