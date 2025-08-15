Гендиректора Ашинского метзавода обвинили в махинациях с акциями компании

Центробанк потребовал приостановить операции по брокерским счетам руководителя Ашинского метзавода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Банка России, в ходе проверки регулятор установил факты неправомерного использования Михаилом Папкиным, топ-менеджером ПАО «Ашинский метзавод», инсайдерской информации при совершении операций с обыкновенными акциями.

По информации ЦБ, южноуралец неплохо заработал на новости о выплате предприятием дивидендов.

9 августа совет директоров Ашинского метзавода принял решение выплатить владельцам акций по 77 рублей на каждую ценную бумагу. В тот же день г-н Папкин, бывший на этом совещании в качестве генерального директора ПАО, совершил серию сделок по приобретению акций предприятия.

Решение о выплате дивидендов предали огласке 12 августа. «С учетом того что выплата дивидендов по акциям не производилась на протяжении более 20 лет, данная новость спровоцировала резкий рост стоимости акций», – отметили в Центробанке.

А с 13 по 18 августа гендиректор предприятия продал купленные недавно ценные бумаги по цене, значительно превышающей цену покупки. Таким образом, бизнесмен неправомерно использовал инсайдерскую информацию.

Коммерсанта привлекли к административной ответственности. Кроме того, Банк России направил предписания профессиональным участникам рынка ценных бумаг и организаторам торговли о приостановлении совершения операций по брокерским счетам Михаила Папкина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube