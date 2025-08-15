Челябинец на электросамокате попал под иномарку, пролетая на красный

В Челябинске устанавливают подробности ДТП на северо-западе города, в котором пострадал водитель электросамоката.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска, авария произошла 14 августа в 20:30 у дома №44 по улице 40-летия Победы.
По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген», под управлением 35-летнего мужчины, сбил электросамокат. Ехавший на нем 22-летний молодой человек пытался пересечь пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель электросамоката.
Челябинск, Виктор Елисеев
