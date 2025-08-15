Движение в Металлургическом районе Челябинска ограничили на месяц

На улице Сталеваров в Челябинске ограничено движение на месяц.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с продолжением ремонтных работ на инженерных коммуникациях в Металлургическом районе.

«До 15 сентября частично ограничено движение транспорта в районе домов № 16-22 по улице Сталеваров, – уточнили представители городских властей. – Проезд затруднен по правой полосе автодороги при движении в сторону улицы 60-летия Октября».

Напомним, также в этом районе, до 30 сентября закрыто движение транспорта по улице 60-летия Октября (на участке от улицы Дегтярева до улицы Сталеваров).

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и планировать свои маршруты заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

