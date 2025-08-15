УФАС проверит южноуральских чиновников, передававших дома в управление «УКИКО»

Челябинское УФАС рассматривает заявления на действия организаторов конкурсов по отбору компании для управления многоквартирными домами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, заявления о возможном нарушении антимонопольного законодательства поступили от прокуратуры региона и государственной жилищной инспекции области.

«По предварительным данным, «УКИКО» была неправомерно допущена до участия в 24 конкурсах по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами», – отметили в антимонопольном ведомстве.

Конкурсы проходили в конце 2024 – 2025 годах на территории Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Златоуста и Карталов. При этом управляющая компания участвовала в конкурсах, имея неоплаченные штрафы.

«Челябинское УФАС России рассматривает действия организаторов конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на предмет нарушения антимонопольного законодательства», – заявили представители ведомства.

Напомним, на прошлой неделе силовые органы директора ООО «УКИКО» задержали по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, коммунальная организация с офисом в Екатеринбурге заключала договоры на обслуживание старых многоквартирных домов. Счета за содержание и текущий ремонт общего имущества собственники квартир получали регулярно. Но никаких услуг жители не получали. По словам южноуральцев, даже включать газ и горячую воду во время профилактических работ им приходилось самим.

Следователи считают, что с ноября 2024 по июль текущего года от действий управляющей компании, которые можно квалифицировать как мошенничество, пострадали собственники жилья в 557 многоквартирных домах региона. За так и не оказанные услуги южноуральцы перечислили на банковские счета организации более 1 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube