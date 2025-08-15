Пенсионерка из Челябинской области в четвертый раз отдала мошенникам свои деньги

За пару лет жительница Златоуста отправила аферистам почти 7 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, к полицейским Златоуста обратилась 68-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенников.

По словам пенсионерки, череда обмана началась со звонка «представителей энергослужбы», сообщивших о необходимости проверки электросчетчика. В пришедшем смс-сообщении был указан код, который, по утверждению неизвестных, являлся номером в очереди. Однако на самом деле это был код для доступа к личному кабинету на портале госуслуг.

Далее мошенники, представляясь сотрудниками различных надзорных, силовых и финансовых структур, сообщили женщине, что от ее имени неизвестные оформили доверенность, позволяющую совершать финансовые операции. Они уверили пострадавшую, что мошенники уже получили по этому документу кредит и необходимо их опередить – перевести сбережения на «безопасный счет». Под давлением аферистов пенсионерка перевела им 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Оказалось, что женщина попадается на удочку мошенников не впервые.

В январе 2023 года она перевела на указанные аферистами счета почти четыре миллиона рублей, накопленные семьей за многие годы, включая средства от продажи недвижимости. И тогда злоумышленники использовали уловку с виртуальной доверенностью и предложением перевести средства на «безопасный счет».

В апреле 2023 года мошенники убедили пенсионерку взять кредит, чтобы «закончить начатое» и перевести все средства на безопасные счета. В результате она лишилась почти двух миллионов рублей.

А в мае 2024 года аферисты выдали себя за представителей суда и прислали женщине письмо о том, что ей присуждены шесть миллионов рублей в качестве возмещения материального и морального вреда. Тогда они выманили более миллиона рублей под предлогом внесения пенсионерки в некий реестр потерпевших, уплаты военного сбора, поднятия «дела» из архивов и повторного оформления вымышленных кредитов на имя заявительницы.

«Безопасного счета» не существует! – продолжают подчеркивать в полиции. «Это уловка мошенников для кражи денег с банковского счета своей жертвы. Более того, злоумышленники не прекращают общения с потерпевшими и под предлогом возврата похищенных средств или проведения специальных операций по задержанию преступников, убеждают граждан совершать диверсии», – предостерегают в силовом ведомстве.

Южноуральцев призывают быть бдительными.

