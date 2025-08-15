российское информационное агентство 18+

Национализированное «Южуралзолото» планируют продать структуре Газпромбанка

Переданные государству акции «Южуралзолота» планируется продать до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», государство намерено продать перешедший в его собственность пакет акций «Южуралзолота» миноритарному акционеру – компании, входящей в структуру Газпромбанка. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

«У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился, он там и будет главным. Мы продадим основной пакет», – цитирует чиновника ТАСС. При этом замглавы минфина отметил, что рыночная стоимость пакета, принадлежащего государству, оценивается на сегодня примерно в 85 миллиардов рублей.

По словам Алексея Моисеева, продать его планируется уже в текущем году.

В настоящее время 67,85% акций ПАО «Южуралзолото ГК» принадлежат государству. 10,15% находятся в свободном обращении. 22% в конце 2024 года приобрела компания «ААА управление капиталом», входящая в структуру Газпромбанка. Она и должна стать новым собственником золотодобывающего холдинга.

Напомним, в начале июля текущего года Генеральная прокуратура России обратилась в суд с иском об изъятии у вице-спикера Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова и его доверенных лиц принадлежащих им 67,85% акций золотодобывающего холдинга, а также других активов: 100%-й доли в УК ЮГК, долей нескольких связанных с ним лиц в компаниях «Хоум», «Уралвент», «Арбат-Сити», «Агрокомплекс «Экомодуль», «Сады Предгорья», «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод».

В ведомстве заявили, что предприниматель незаконно получил предприятие под свой контроль, используя при этом свое должностное положение. Кроме того, в прокуратуре утверждали, что доходы от деятельности холдинга Струков и члены его семьи выводят за границу, тратят на покупку недвижимости, автомобилей, яхт и других предметов роскоши, а не направляют на дальнейшее развитие холдинга и поддержание работоспособности оборудования.

Компания «Южуралзолото» была основана в 1976 году. В 1993 году предприятие акционировали. Константин Струков возглавил компанию в 1997 году, когда она переживала острый кризис. Через несколько месяцев принадлежащая Струкову УЗК «Восточная» и ОАО «Южуралзолото» учредили новую структуру – ЗАО «Южуралзолото». К 2003 году компания полностью перешла в собственность бизнесмена. К тому времени он уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области, однако продолжал участвовать в бизнес-процессах ЮГК, что в прокуратуре сочли основанием для признания незаконности перехода компании под его контроль.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

