В загрязнении реки Миасс обвинили структуру мэрии Челябинска

Причиной появления гигантского нефтяного пятна на реке в центре Челябинска стало ненадлежащее содержание ливневой канализации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство продолжает проверочные мероприятия в связи с загрязнением рек Игуменка и Миасс нефтепродуктами.

Напомним, нефтяное пятно было обнаружено на реке Миасс вечером 13 августа. Площадь загрязнения составила порядка 12 тысяч квадратных метров. По этому факту начали проверку Росприроднадзор и Челябинская природоохранная прокуратура.

По информации регионального минэкологии, возможное место сброса нефтепродуктов в ливневую канализацию находится в районе от дома №5а по улице Труда до дома №4 по улице Свободы вдоль русла реки Игуменка. Через эту речку, протекающую под землей, нефтепродукты и попали в Миасс.

Для устранения последствий загрязнения сотрудники мобильного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области провели необходимые работы: на реке Миасс установлены боновые заграждения общей протяженностью 140 метров, загрязненный участок водоема обработан биоразлагаемым сорбентом для нейтрализации собранных нефтепродуктов.

«Установлено, что причиной загрязнения стало ненадлежащее содержание сетей ливневой канализации», – заявили в надзорном ведомстве.

Руководителю обслуживающего сети МКУ «ЭВИС» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Прокуратура продолжает проверку и следит за устранением выявленных нарушений.

Челябинск, Виктор Елисеев

