На улице Чайковского в Челябинске введут одностороннее движение

Часть улицы Чайковского в Курчатовском районе Челябинска переведут на одностороннее движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, изменение организации дорожного движения по улице Чайковского от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева планируется в ночь с 16 на 17 августа.

На данном участке будет организовано одностороннее движение.

Восточный проезд (по нечетной стороне) станет односторонним для движения в сторону улицы Куйбышева, соответственно западный проезд (по четной стороне) станет односторонним при движении в сторону Комсомольского проспекта.

Эта схема станет постоянной.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube