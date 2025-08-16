16 – 17 августа ожидаются следующие события – Челябинск

16.08.2025, суббота

08:00 Челябинск – Зарядка в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

09:00 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)

10:00 Челябинск – Городская выставка цветов и плодов (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению украшений из лент «Ленточки для девочек» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

11:30 Челябинск – «Лаборатория креативных профессий 3.0»: занятие по ландшафтному дизайну (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Занятие по фитнесу в парке (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 Челябинск – Фестиваль песочных скульптур и лэнд-арт объектов (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)

12:00 Челябинск – Мастер-классы «Город мастеров» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00 – 19:00 Челябинск – Семейный выходной в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

12:00, 13:00, 15:00, 16:00 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Пенная вечеринка «Мыльная опера» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Встреча клуба «Креативщики» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Показ уличного спектакля «Куклы в городе Че» (Кировка, сцена)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

17:00 Челябинск – Вечер караоке (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, сцена)

18:00 Челябинск – Кино под открытым небом (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

18:00 Челябинск – Мероприятие выходного дня (Кировка)

17.08.2025, воскресенье

10:00 Челябинск – Урок рисования «Архиграфика: город и линия» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

11:00 Челябинск – Курсы татарского языка для взрослых (библиотека №15 им. Ш. Бабича, ул. Цвиллинга, 61)

12:00 Челябинск – Показ уличного спектакля «Куклы в городе Че» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, у сцены летнего театра)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Встреча сообщества посткроссеров (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

12:00 – 19:00 Челябинск – День игр и творчества в библиотеке «Кают-компания» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)

16:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)

17:30 Челябинск – Мультпоказ под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)

18.08.2025, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

12:00 Челябинск – День настольных игр «Игротека Маяка» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит южноуральцам государственные награды Российской Федерации и награды Челябинской области (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультация-поиск «Как найти Героя – участника войны»: помощь в поиске информации о погибших и пропавших без вести родственников и близких во время Великой Отечественной войны(Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 – Летний читальный зал в сквере «На Трудовой» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

16:00 Челябинск – Настольные игры «Страницы игр»: играем в «Имаджинариум» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а) (по записи)

