37-летняя жительница Южного Урала завоевала титул «Миссис Россия – 2025». В конкурсе принимали участие 46 женщин от 26 до 63 лет. Финал состоялся 15 августа в Театральном центре «На Плющихе» в Москве.

Как предеает корреспондент РИА «Новый День», Екатерина Семенова уже имеет титулы «Краса Магнитки», «Жемчужина Магнитогорска», «Краса Уральского федерального округа», «Вице-мисс Фотомодель мира». В конкурсе «Миссис Россия – 2025» она получила главный приз – эксклюзивную корону ручной работы.

