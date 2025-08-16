российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 16 августа 2025, 15:51 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Копейске автобус выкатился на пассажирскую платформу и едва не въехал в здание автовокзала

В Копейске рейсовый автобус выкатился на пассажирскую платформу и едва не въехал в здание автовокзала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Оказалось, что водитель припарковался на остановке и пошел в магазин, не заглушив двигатель. А автобус поехал вперед, снес торговый лоток, скамейку и чуть-чуть не доехал до стеклянной стены здания.

«Пассажиров в этот момент в салоне не было, пострадавших тоже нет», – сообщили в ГАИ.

Копейск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,