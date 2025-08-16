В Копейске автобус выкатился на пассажирскую платформу и едва не въехал в здание автовокзала

В Копейске рейсовый автобус выкатился на пассажирскую платформу и едва не въехал в здание автовокзала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем. Оказалось, что водитель припарковался на остановке и пошел в магазин, не заглушив двигатель. А автобус поехал вперед, снес торговый лоток, скамейку и чуть-чуть не доехал до стеклянной стены здания.

«Пассажиров в этот момент в салоне не было, пострадавших тоже нет», – сообщили в ГАИ.

Копейск, Софья Артемьева

