В Челябинском городском бору на женщину напали собаки

В Челябинском городском бору бродячие собаки напали на женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне утром. Горожанка отправилась на традиционную пробежку по привычному маршруту: Университетская Набережная – плотина – лесные тропы, по которым бегает, ходит и ездит на велосипедах много народу. Когда она уже повернула в сторону дома на тропе к Университетской Набережной, из зарослей выскочили четыре собаки. По словам челябинцев, они живут в этом месте давно, но до сих пор к людям близко не подходили. «Одна из собак кинулась на Анну и укусила за ногу. От остальных она смогла отбиться, крича и кидая в них камни», – цитирует 74.ru родственников пострадавшей.

Сейчас горожанка лечит прокушенную ногу и проходит курс профилактических уколов от столбняка и бешенства.

Челябинск, Софья Артемьева

