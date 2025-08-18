Уральские металлурги удвоили затраты на «социалку»

Группа ММК удвоила затраты на социальные программы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии 2025 года Группа ММК направила на социальные и благотворительные проекты 3,98 млрд рублей. Это более чем в 2 раза превышает объем социальных инвестиций компании за тот же период прошлого года. Тогда уровень затрат на эти цели составил 1,7 млрд рублей, а за весь 2024 год – 4,5 млрд рублей.

За январь-июнь этого года почти 2,34 млрд рублей направлено на благотворительные проекты и инициативы: заботу о ветеранах, помощь детским специализированным учреждениям и школам, поддержку участников СВО и членов их семей, содействие городским и иногородним некоммерческим организациям.

Другой крупный блок социальных затрат связан с обязательствами Группы ММК как работодателя. Речь идет о медицинских программах в рамках корпоративного добровольного медицинского страхования, поддержке пострадавших на производстве работников, бесплатных путевках для работающих во вредных условиях, компенсации стоимости питания (дотация на питание в объеме 155 рублей в день). Всего на эти цели в первом полугодии 2025 года израсходовано 415 млн рублей.

Еще 481 млн рублей составили расходы на льготы сотрудникам компании. В их числе – льготные путевки в санатории комбината, компенсация стоимости оздоровления детей в загородных центрах, скидки на посещение спортивных и культурных объектов, компенсация работникам до половины процентных платежей по ипотеке.

Одновременно в Группе ММК выплачиваются подъемные после службы в армии или окончания вуза, предоставляются субсидии на приобретение жилья в размере 500 тыс. рублей талантливой молодежи – победителям конкурсов профессионального мастерства и научно-технических конференции. В целом на поощрение активных работников за 6 месяцев направлено 55 млн рублей.

Значимые средства – 690 млн рублей – в первом полугодии потрачены компанией на развитие социальных объектов города и комбината, а также санаторно-курортной инфраструктуры. В числе ключевых векторов поддержки – культурные, спортивные и образовательные учреждения, инвестиции в развитие АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В частности, в первом полугодии благодаря поддержке Группы ММК в ЦКМСЧ открылось обновленное и оснащенное современным медицинским оборудованием отделение сосудистой хирургии, где ежегодно будут проходить лечение 1300 человек. В санатории «Металлург» в Ессентуках сейчас завершается строительство нового жилого корпуса (95 номеров), запуск которого позволит дополнительно принимать на лечение и отдых 3700 человек в год.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube