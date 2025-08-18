В Челябинске продлили срок опрессовки более чем в сотне домов

Пятый этап испытаний тепловых сетей в Челябинске продлили до 24 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на начало недели без горячего водоснабжения остаются 107 многоквартирных домов, отключенных в ходе пятого этапа опрессовки тепловых сетей. Об этом сообщил заместитель главы города Александр Астахов.

Напомним, пятый этап опрессовок должен был завершиться 12 августа. Теперь власти говорят, что горячая вода вернется к челябинцам 24 августа.

Между тем, без горячего водоснабжения остаются и жители домов, попавших под отключение еще в середине июля – в рамках четвертого этапа. Он уже продлялся до 13 августа. На 14 августа без горячей воды оставалось 45 адресов. Сетевики обещали подключать многоквартирные дома сразу по окончании ремонтных работ, а полностью завершить работы на сетях в городе рассчитывали до конца минувшей недели. Однако все сделать не успели. Например, в доме №18а по улице 40 лет Победы горячую воду не дали до сих пор.

Проблемы на тепловых сетях северо-запада Челябинска начали еще в конце 2023 года, когда из-за масштабной аварии без горячего водоснабжения остались жители улиц Чичерина и 40 лет Победы.

В прошлом году проблемы начались со стартом отопительного сезона: в начале октября на несколько дней без отопления оказались дома в квадрате улиц Молдавская, проспект Победы, Чичерина, Комсомольский проспект.

