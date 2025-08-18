Глава челябинской строительной компании попался на взятке энергетикам

В Челябинске директору строительной компании предъявлено обвинение в покушении на дачу взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, следователь следственного отдела по Советскому району Челябинска предъявил 49-летнему директору строительной компании обвинение в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле текущего года топ-менеджер предоставил в филиал энергоснабжающей организации документы о работах, выполненных по ранее заключенному со строительной организацией договору подряда. Фактическую стоимость строительства он завысил на более чем 4,9 млн рублей. Но рассчитывал, что проблем с этим не возникнет. Ведь 40% от суммы завышения (1,9 млн рублей) он предложил передать главному специалисту энергоснабжающей компании.

Однако энергетик предпочел обратиться в полицию. Топ-менеджера строиельной компании задержали сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Челябинску, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время судом по ходатайству следователя СК в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Виктор Елисеев

